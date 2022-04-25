Все, что связано с Москвой, должно быть уничтожено с территории Украины: Данилов о деятельности РПЦ и Харьковских соглашениях

Все, что связано с Москвой, должно быть уничтожено с территории Украины: Данилов о деятельности РПЦ и Харьковских соглашениях

Секретарь СНБО отметил, что дерусификация должна состояться по всем направлениям нашей жизни: в экономике, в политике и т.д.

Все, что связано с Москвой, должно быть уничтожено с территории Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя запрет деятельности РПЦ в Украине и Харьковские соглашения 2010 года, которые фактически отняли у нас Крым.

"Я думаю, это (запрет деятельности на территории Украины Московского патриархата — Русской православной церкви и религиозных организаций, являющихся частью Русской православной церкви, в частности Украинской православной церкви — ред.) будут делать миряне и это обязательно сделают, потому что все, что связано с Москвой, все, что связано с таким словосочетанием, оно просто должно быть уничтожено с территории нашей страны...", — отметил он.

Данилов подчеркнул, что дерусификация должна состояться по всем направлениям нашей жизни: в экономике, в политике, в других сферах нашей жизнедеятельности.

"Но то, что касается церкви, это должны миряне решать. Я более чем уверен, что 99% прихожан решат так, как потребуется в пользу нашего государства. Потому что после тех смертей, после тех убийств, после случившегося на территории нашей страны, ходить и молиться московским попам, платить им дань, это уже будет выходить за пределы понимания…", — подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что это рашизм, который начал после 2010 года наплывать на Украину.

"Он (рашизм – ред.) должен прекратить вообще существование. Я должен напомнить, что именно в 2010 году нашу страну постигла первая беда, когда экономический рашизм начал властвовать на территории нашей страны. Это были так называемые Харьковские соглашения. Они через экономику тогда просто забрали у нас Крым… И, к большому сожалению, я должен констатировать, что те органы, которые должны заниматься этим вопросом, несмотря на то, что было даже решение Совета нацбезопасности и обороны, которое инициировал президент нашей страны Владимир Зеленский по Харьковским соглашениям, до этого времени не выполнено. Более того, те негодяи, которые принимали в этом непосредственное участие, продолжают ходить спокойно по нашей земле, и она пока под ними не горит, но я хочу им всем передать поздравления и передать, что она под вами всеми будет. гореть, и вы все будете в аду гореть вместе со своими московскими лакеями, которым вы прислуживаете до этих пор", — подытожил Данилов.

Напомним, 27 апреля 2010 года ратифицированы т.н. "Харьковские соглашения", продлившие пребывание Черноморского флота РФ в Крыму еще на 25 лет (до 28 мая 2042 года) и приведшие к оккупации Россией Крыма.

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