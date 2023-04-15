"Все деньги готов отдать, чтобы уйти отсюда": оккупант рассказал о боях на Запорожском направлении

Оккупант жалуется на плохое обеспечение "второй армии мира".

Российский оккупант, воюющий на Запорожском направлении, рассказал, что их постоянно обстреливают, а "вторая армия мира" воюет старыми ржавыми автоматами.

Об этом говорится в перехвате разговора захватчика с его супругой.

Оккупант жалуется на то, что на Запорожском направлении продолжаются постоянные обстрелы с обеих сторон. Он хвастается тем, что ВСУ пока его подразделение решили не убивать, потому что "из них никакой пользы" из-за отсутствия вооружения. Россиянин заявляет, что он находится под обстрелами как украинской армии, так и оккупационной.

Он говорит жене, что воины "второй армии мира" готовы отдать все свои деньги, чтобы выбраться из войны живыми, однако их не отпускают, а заставляют воевать якобы ржавыми автоматами.

Напомним, попавший в украинский плен российский военный Иван Приходько удивил своим незнанием элементарных фактов об Украине и даже его родной России.

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