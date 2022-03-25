"Все доказывают, что не они виноваты в том, что за три дня не взяли Киев": Данилов рассказал о ссорах в верхушке РФ

"Все доказывают, что не они виноваты в том, что за три дня не взяли Киев": Данилов рассказал о ссорах в верхушке РФ

Происходит процесс увольнения части российских генералов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в военно-политическом руководстве России сейчас выясняют отношения из-за провала планов захватить Киев за три дня.

Об этом Данилов сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"Сейчас идет выяснение отношений внутри военно-политического руководства Российской Федерации. Сейчас там достаточно напряженная ситуация, все доказывают, что не они виноваты в том, что за три дня не взяли Киев... Сейчас там – увольнение части генералов, а другую часть наши Вооруженные силы "увольняют" грузом 200. На нас это никак не влияет", — рассказал секретарь СНБО.

Он также проинформировал, что российские войска будут переформатироваться, потому что им не удалось быстро захватить Украину. Данилов заметил, что угроза не исчезла и оккупанты не сложили руки и не подняли белый флаг.

Напомним, накануне Данилов прокомментировал исчезновение министра обороны РФ Сергей Шойгу, указав на выяснение отношений внутри российского военно-политического руководства из-за провала планов по войне в Украине.