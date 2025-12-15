Все электростанции Украины оказались под ударом — Зеленский прокомментировал энергетический террор РФ

Энергетика Украины / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Об этом президент сказал на бизнес-форуме в Германии.

"Сейчас в Украине нет ни одной живой электростанции, которая не пострадала бы от российских ударов. Но мы боремся, мы боремся, восстанавливаем, работаем, возвращаем свет, возвращаем жизнь, как можем. Это сложный, очень сложный процесс", - заявил президент.

По его словам, противостоять ежедневному террористическому давлению России очень тяжело, но украинцы справляются: "Наши люди это делают. И мы после каждого удара стараемся восстановить все как можно скорее".

Президент подчеркнул, что для этого Украине необходима международная поддержка, в частности, от немецкого правительства: "Важнейшая это поддержка для нашей инфраструктуры, противовоздушной обороны. И это очень важно".

Украина продолжает восстанавливать энергетические объекты и обеспечивать бесперебойную поставку света для граждан, несмотря на постоянные обстрелы.

