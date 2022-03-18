"Все еще есть страны, которые будут пытаться соскочить с этой истории, в том числе Германия": Кулеба о вступлении Украины в ЕС

"Все еще есть страны, которые будут пытаться соскочить с этой истории, в том числе Германия": Кулеба о вступлении Украины в ЕС

По словам главы МИД, через Еврокомиссию Украина отрабатывает документ, который называется опросником.

До сих пор есть такие страны, которые пытаются "соскочить" с истории вступления Украины в Евросоюз, в частности, Германия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью УП.

"Сейчас следующий шаг – мы через Еврокомиссию отрабатываем один документ, он называется опросник, отвечаем на все вопросы, на основе которого они делают рекомендации Европейскому совету. И после этого Европейский совет принимает официальное решение", – сказал Кулеба.

По словам министра, этот этап может пройти чуть больше, чем за две недели.

"Мы с вами еще не успеем и глазом моргнуть, как выйдем на этот уровень. Но потом будет момент истины. Это когда Европейский совет, а именно лидеры всех европейских стран, должны уже принять окончательное решение об открытии переговоров о вступлении. И скажу откровенно, все еще есть страны, которые будут пытаться соскочить с этой истории. Среди них Германия, называем вещи своими именами, это не является ни для кого секретом. Поэтому мы сейчас чрезвычайно сконцентрировано и сосредоточенно работаем именно с этими странами", — отметил Кулеба.

Напомним, что глава представительства Европейского Союза Матти Маасикас заявил, что после саммита ЕС в Версале, работа по членству Украины в Евросоюзе началась, лед тронулся и процесс пошел.

Присоединение Украины к ЕС: в Версале состоялся экстренный саммит лидеров Евросоюза