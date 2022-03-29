Все еще обстреливают из "Градов": мэр Ирпеня рассказал о ситуации в освобожденном от оккупантов городе

Все еще обстреливают из "Градов": мэр Ирпеня рассказал о ситуации в освобожденном от оккупантов городе

Половина города разрушена.

Российские оккупанты все еще продолжают обстреливать Ирпень из "Градов", а поэтому возвращаться в город пока нельзя.

Об этом 29 марта во время телемарафона сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Хочу всех попросить пока не возвращаться. Пока в городе опасно. Раздаются обстрелы, идут обстрелы даже "Градами". На сегодняшний день возвращаться нельзя", — подчеркнул Маркушин.

Мэр города добавил, что сейчас идет эвакуация людей из Ирпеня, которых в городе осталось еще около 3,5-4 тысяч. "Мы сейчас вывозим людей, кто еще не эвакуировался. Тех людей, которые жили на той территории, где ее захватили. Сегодня мы максимально вывозим, завтра будем, послезавтра вывозить людей. Но прошу всех максимально эвакуироваться из города и дать возможность нам свободно работать", — призвал мэр и подчеркнул, что сейчас тоже есть задача похоронить погибших горожан.

Что касается разрушений, то, по словам Маркушина, в Ирпене осталось много неповрежденных построек, однако примерно 50% города, к сожалению, разрушены. Разрушена критическая инфраструктура.

Стоит отметить, что город Ирпень был освобожден от российских оккупантов 28 марта, в настоящее время идет зачистка города.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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