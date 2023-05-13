Все это будет нарастать: у Зеленского отреагировали на авиакатастрофы в Брянской области РФ

В России события наподобие сегодняшних авиакатастроф на Брянщине отныне будут нарастать. У них начинается "контр-СВО".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Єдині новини" 13 мая.

"Очевидно, что все это будет нарастать. Это "контр-СВО". Они ведь не говорят, что начали войну против Украины и атакуют гражданское население. Они до сих пор искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию – брать ракеты, отправлять самолеты и убивать людей. Когда это начинается у них, они задают вопрос — а нас за что? Как это так — в Брянской области сбивают самолеты? Я скажу так — нет у вас никакой войны, у вас начинается "контр-СВО". Будут увеличиваться объемы и вы будете убивать друг друга достаточно интенсивно. Это очевидно", – отметил он.

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Подоляк обратил внимание, что даже в далеких от границы с Украиной областях увеличивается количество эксцессов на критических объектах: поезда идут под откос, взрываются топливные базы и т.д.

"Количество будет только увеличиваться… И оружие мы не зря получаем. Мы должны довести до конца войну, и Россия будет платить по своим счетам обязательно", — подытожил он.

Напомним, Россия массово теряет боевую авиацию в соседней с Украиной области. Российские Telegram-каналы сообщают о падении двух боевых вертолетов Ми-8 и двух военных самолетов на территории Брянской области РФ.

В результате авиакатастроф в Брянской области погибли девять российских летчиков.

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