"Все это можно остановить только одним путем": Зеленский отреагировал на удары РФ по Украине

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ряд ударов со стороны России, которые она устроила 29 сентября по мирным населенным пунктам Украины.

Когда удастся вытеснить Россию из территорий Украины, нормальная жизнь вернется.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Сегодня российская армия нанесла очередные подлые удары по мирным людям в Николаеве – снаряд разорвался у остановки общественного транспорта. Есть погибшие, есть раненые... Снова обстрелы Харькова, Сумщины, жестокий огонь на Донбассе, на юге Украины. Все это можно остановить только одним путем: освободить", — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что пока Россия не пришла, повсюду на украинской земле была нормальная жизнь.

"И когда Россия уйдет, когда мы ее вытесним, нормальная жизнь вернется. Это единственный путь. Это путь к нашей победе", – заметил президент.

Он также сказал – неизвестно, сколько времени нужно, чтобы пройти по этому пути.

"Но знаем, что ни одна российская манипуляция и ни одно российское преступление не способны столкнуть нас с этого пути", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 29 сентября российские войска кассетными боеприпасами обстреляли остановку общественного транспорта в Николаеве.

В результате атаки погибли три человека, в больнице с различными ранениями находятся 11 человек.

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