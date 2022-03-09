"Все это просто пытки": Зеленский рассказал, как оккупанты обстреливают маршруты эвакуации

Президент выразил поддержку всем городам, где украинцы сопротивляются, где протестуют против оккупантов.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что 8 марта удалось организовать гуманитарный коридор из Сум в Полтаву.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении вечером 8 марта.
По его словам, удалось спасти сотни людей и доставить гуманитарный груз. Президент подчеркнул, что Украина готова к открытию гуманитарных коридоров, однако оккупанты обстреливают маршруты эвакуации, блокируют доставку необходимых продуктов и лекарств для людей.
"Чего они хотят? Чтобы украинцы взяли из рук оккупантов. Все это просто пытки. Сознательные. Системные. Организованы их государством. Чужим для нас. И безжалостным для всех, даже для его граждан", — отметил президент.
Зеленский выразил поддержку всем городам, где украинцы сопротивляются, где протестуют против оккупантов.
"Знайте: мы с вами. Мы благодарны. Грузы все равно будут ехать. Сколько бы их не останавливали пули. Гуманитарные коридоры все равно будут работать. И только время отделяет вас от свободы. Недолгое время. Верьте в это. Я верю. И очень этого хочу", — подытожил он.
Напомним, что Зеленский провел разговоры с рядом мировых лидеров.
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