"Все это просто пытки": Зеленский рассказал, как оккупанты обстреливают маршруты эвакуации

"Все это просто пытки": Зеленский рассказал, как оккупанты обстреливают маршруты эвакуации

Президент выразил поддержку всем городам, где украинцы сопротивляются, где протестуют против оккупантов.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что 8 марта удалось организовать гуманитарный коридор из Сум в Полтаву.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении вечером 8 марта.

По его словам, удалось спасти сотни людей и доставить гуманитарный груз. Президент подчеркнул, что Украина готова к открытию гуманитарных коридоров, однако оккупанты обстреливают маршруты эвакуации, блокируют доставку необходимых продуктов и лекарств для людей.

"Чего они хотят? Чтобы украинцы взяли из рук оккупантов. Все это просто пытки. Сознательные. Системные. Организованы их государством. Чужим для нас. И безжалостным для всех, даже для его граждан", — отметил президент.

Зеленский выразил поддержку всем городам, где украинцы сопротивляются, где протестуют против оккупантов.

"Знайте: мы с вами. Мы благодарны. Грузы все равно будут ехать. Сколько бы их не останавливали пули. Гуманитарные коридоры все равно будут работать. И только время отделяет вас от свободы. Недолгое время. Верьте в это. Я верю. И очень этого хочу", — подытожил он.