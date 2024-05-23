"Все горит" и "ставки огромные": CNN снял репортаж под Липцами на Харьковщине

Как отмечается в публикации, есть населенные пункты, которые Украина никогда не может позволить себе потерять, и Липцы – один из них.

На Харьковщине в районе Липцев идут ожесточенные бои, в которых украинские войска пытаются сдержать российское наступление. Украина не может позволить себе потерять Липцы, ведь в таком случае враг сможет разместить артиллерию в радиусе Харькова, расположенного за 20 минут вниз по дороге.

Об этом говорится в репортаже CNN из-под Липцев.

Авторы материала отмечают, что "есть города, которые Украина никогда не может себе позволить потерять, и Липцы – один из них". Но хватка, которую удерживает нация, слаба. Ночь дает украинским войскам единственную передышку от ударов дронов. За несколько часов до приезда журналистов в Липцы село было обстреляно восемь раз.

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"Но бойцам 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" приходится терпеть, ведь ставки здесь огромные. Непрерывное наступление России имеет ключевую цель: если они возьмут Липцы, то смогут разместить артиллерию в радиусе второго города Украины, Харькова, за 20 минут вниз по дороге", – говорится в публикации.

Командир Александр, просматривая одну из своих многочисленных трансляций из беспилотников, сказал: "Вы сами видели, как все горит. Так каждую ночь".

Бойцы этого командира были одними из первых, кто справился с новым российским наступлением на Харьковщину почти две недели назад. Александр сообщил, что со стороны врага воюют подготовленные профессиональные солдаты.

"Мы видим это по их оборудованию и тактике. Они не посылают кого-нибудь для нападения", — отметил украинский командир.

Он также ответил на вопрос, какие укрепления были на месте перед внезапной российской атакой: "Здесь ничего не готовили. Ничего. Просто ничего. Все позиции строятся руками пехоты".

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В материале говорится, что вокруг Харькова украинские войска пытаются сдержать настойчивое российское наступление с разных углов. В течение недели журналисты CNN видели, как украинские подразделения удерживали свои позиции, подвергаясь большой опасности и рискуя, а иногда использовали устаревшую и мизерную артиллерию, чтобы отразить гораздо лучше оснащенные российские войска, способные сорвать их простейшие маневры с помощью огромного количества беспилотников.

В CNN отмечают, что около двух лет Харьков считал, что угроза со стороны соседа миновала. Молниеносное отступление России в конце 2022 года оставило Харьковскую область спокойной и сделало ее стартовой площадкой для украинских атак через границу с собственно Россией. Однако атаки продолжались на расстоянии, не давая жителям города спать из-за громких ночей, которые теперь усиливаются угрозой от приближающейся российской артиллерии.

Напомним, ранее в статье The New York Times сообщалось, что России не хватает войск для захвата Харькова. Однако возможно продвижение врага на расстояние артиллерийского огня, что приведет к еще большему потоку беженцев. В то же время, украинские войска применяют стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции.

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