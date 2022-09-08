Все горит, постоянные обстрелы: оккупант пожаловался на "ад" в Изюме и рассказал об уничтожении базы россиян

Российский оккупант, который сейчас находится во временно захваченном Изюме, рассказал об "аде".
Захватчик посетовал, что их базу, где было много россиян и военной техники разбили, а ВСУ постоянно обстреливают оккупантов.
Об этом он сказал в разговоре со своей женой, которую перехватила СБУ.
Захватчик говорит жене, что их постоянно обстреливают. Также он рассказал об уничтожении российской базы, которую обустроили захватчики в Изюме. Он жалуется на большое количество сожженной техники и то, что там жили многие россияне.
На это жена отмечает, что, мол, Украине сейчас предоставляют много оружия.
Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов и сбили по два вражеских самолета и вертолета.
Читайте также:
- ВСУ взяли в плен 20-летних российских военных в Харьковской области: видео
- Для ВСУ приобрели огромную партию новеньких пикапов Mitsubishi и Peugeot: фото
- Остались рожки и ножки: ВСУ "развлекли" оккупантоов, которые обосновались на аграрном предприятии на Запорожье