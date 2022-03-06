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"Все хотят, чтобы Путин исчез": в Украине собрали $2 млн, чтобы отправить президента России на Юпитер

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"Все хотят, чтобы Путин исчез": в Украине собрали $2 млн, чтобы отправить президента России на Юпитер

Associated Press

Все деньги пойдут на ВСУ и восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.

В Украине с помощью сервиса "Отправ Путина на Юпитер" менее чем за 4 дня собрали 2 млн долларов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Все хотят, чтобы Путин исчез. Пока этого не произошло — воспользуйтесь нашим уникальным предложением отправить сами знаете кого на Юпитер", — написал он.

Как работает: берете Путина на этом сайте и заплатив 99 грн или $2.99 отправляете его в космос.

Путин полетит на Юпитер, а вы – пожертвуете деньги на строительство Украины.

Почему Юпитер? Это газовый гигант и самая большая планета Солнечной системы.

Счет принадлежит государственному предприятию "Дія", а средства будут направлены на армию и восстановление инфраструктуры с публичным отчетом на сайте Минцифры.

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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