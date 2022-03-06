"Все хотят, чтобы Путин исчез": в Украине собрали $2 млн, чтобы отправить президента России на Юпитер

"Все хотят, чтобы Путин исчез": в Украине собрали $2 млн, чтобы отправить президента России на Юпитер

Все деньги пойдут на ВСУ и восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.

В Украине с помощью сервиса "Отправ Путина на Юпитер" менее чем за 4 дня собрали 2 млн долларов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Все хотят, чтобы Путин исчез. Пока этого не произошло — воспользуйтесь нашим уникальным предложением отправить сами знаете кого на Юпитер", — написал он.

Как работает: берете Путина на этом сайте и заплатив 99 грн или $2.99 отправляете его в космос.

Путин полетит на Юпитер, а вы – пожертвуете деньги на строительство Украины.

Почему Юпитер? Это газовый гигант и самая большая планета Солнечной системы.

Счет принадлежит государственному предприятию "Дія", а средства будут направлены на армию и восстановление инфраструктуры с публичным отчетом на сайте Минцифры.