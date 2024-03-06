"Все хотят в кино и бар": комбриг 80-й бригады жестко раскритиковал уставших от войны украинцев

По словам военного, сейчас повторяется ситуация 2016-2017 годов, когда украинцы говорили: "Это – не наша война, мы устали".

Недостаточное пополнение боевых подразделений в украинской армии было ощутимо еще до полномасштабного вторжения России. Это снова сейчас происходит.

Об этом рассказал командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов в интервью УП.

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"Это начало ощущаться еще до полномасштабной войны. В 2016–2017 все пошло на убыль, если помните, люди тогда говорили: "Не наша война, мы устали". Сейчас все плюс-минус то же самое. Людей как не было, да сейчас еще больше нет. Они не видят, не хотят, не понимают. Что делать? Как я уже говорил, надо объяснять: вот есть буряты, есть чеченцы, которые в свое время не смогли дать нормальный отпор", — предупредил военный.

Он подчеркнул, что оккупанты армии Путина, не являющиеся коренными россиянами, пришли убивать украинцев осознанно.

"Теперь они выполняют чужие задачи в другой стране непонятно за что. Те, кого мы брали в плен, не могли дать конкретный ответ на вопрос "чего ты здесь?" Стандартно: "Меня обманули". Но нет, они шли сюда осознанно — за деньги или принудительно", — рассказал комбриг 80-й бригады.

Он подверг критике украинцев, которые устали от войны и просто хотят "уйти в кино или бар".

"Большинство не понимает, она "устала донатить". Не хочет тренироваться, говорит только "я не подготовлен". Но с 2014 года можно было такой обучение пройти, что любой контрактник позавидует! Стрельба, тактическая медицина — нет, все хотят у кино, в бар, отдохнуть", — заметил он.

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