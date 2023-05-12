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"Все идет по плану, который они до конца не знают": Гуменюк об истерике россиян из-за контрнаступления ВСУ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
878
Время на прочтение
1 мин
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"Все идет по плану, который они до конца не знают": Гуменюк об истерике россиян из-за контрнаступления ВСУ

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала истерику россиян относительно контрнаступления ВСУ / Фото: Getty Images

Россияне устроили истерику из-за активности ВСУ на фронте.

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк пояснила, что истерия оккупантов из-за контрнаступления ВСУ, очевидно, также идет "по плану", о которых постоянно говорят россияне.

Об этом она сказала 12 мая в эфире телемарафона.

"Как оккупанты любят повторять: "все идет по плану". Просто они не весь план знают", — сказала Гуменюк.

Напомним, 11 мая Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ якобы уже началось и что украинские военные прорывают фланги врага на Бахмутском направлении. Об этом с паникой начали писать в Сети также российские "военкоры".

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Дата публикации
Просмотры
878
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