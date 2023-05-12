"Все идет по плану, который они до конца не знают": Гуменюк об истерике россиян из-за контрнаступления ВСУ

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк пояснила, что истерия оккупантов из-за контрнаступления ВСУ, очевидно, также идет "по плану", о которых постоянно говорят россияне.

Об этом она сказала 12 мая в эфире телемарафона.

"Как оккупанты любят повторять: "все идет по плану". Просто они не весь план знают", — сказала Гуменюк.

Напомним, 11 мая Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ якобы уже началось и что украинские военные прорывают фланги врага на Бахмутском направлении. Об этом с паникой начали писать в Сети также российские "военкоры".