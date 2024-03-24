Все корабли Черноморского флота будут уничтожены в ближайшее время – военный ВСУ

Вооруженные силы Украины в ночь на 24 марта нанесли очередной удар по Черноморскому флоту РФ, поразив большые десантные корабли "Ямал" и "Азов". Военнослужащий и эксперт по национальной безопасности Иван Варченко отметил, что удар по Севастополю – очередное уничтожение российских командных пунктов и утилизация Черноморского флота РФ.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Большие десантные корабли, маленькие корабли, несущие на себе ракетное вооружение и корабли управления РФ будут уничтожены в ближайшее время, они будут добиты", — отметил он.

Военный также добавил, что сейчас РФ изо всех сил ищет способы, что делать с этими кораблями Черноморского флота.

"Черноморская флотилия сейчас активно думает куда ей убежать. А управление Черноморского флота, перемещаясь с места на место, думает как им остаться в живых. Но они так же понимают, что даже если сейчас им физически удастся остаться в живых, они будут отвечать через международную юстицию за преступления в Украине. А то, что они хотят отплатить Украине, это уже и так длится 10 лет. Не думаю, что россияне найдут какие-то новые варианты, как еще хуже наносить удары по Украине", — сказал он.

Напомним, российский оккупант подтвердил поражение кораблей "Ямал" и "Азов" (аудио).

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