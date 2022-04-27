"Все кроме ядерного оружия": Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе

Тем не менее, украинские защитники продолжают выходить на отдельные вылазки и уничтожать подошедшего по земле противника.
По Мариуполю продолжается огневое воздействие всеми силами и средствами российской армии, находящимися на вооружении, кроме ядерного оружия, дальняя авиация и т.д.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 27 апреля.
"Тем не менее, наши защитники продолжают выходить на отдельные вылазки, несмотря на это, и уничтожать противника, который по земле подошел", — отметил Арестович.
В то же время, советник руководителя ОП подчеркнул, что есть также дипломатические усилия: и турецкие, и Генерального секретаря ООН.
"Держим скрещенными пальцы, возможно, что-то получится. Пока не хочу предвосхищать события", — резюмировал он.
Напомним, во вторник, 26 апреля, во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш договорился об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Президент РФ якобы дал принципиальное согласие на участие в эвакуации представителей ООН и Международного Красного креста.
Ранее стало известно, что российский президент заявил на этой встрече с генсеком ООН об отсутствии боевых действий в Мариуполе. Кроме того, он заверил, что российская сторона находится в контакте с военными, которые находятся в подземельях "Азовстали" и которые, по его словам, "должны отпустить мирных жителей".
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