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Все, кто овладел собой и не распространял ничего о "контрнаступлении" и освобожденных населенных пунктах, помог ВСУ — Минобороны

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Все, кто овладел собой и не распространял ничего о "контрнаступлении" и освобожденных населенных пунктах, помог ВСУ — Минобороны

Фото: Facebook-страница Анны Маляр

Кто не смог себя сдержать или использовал момент для капитализации своей публичности и распространял оперативную информацию с фронтов до официального обнародования — мешал и вредил нашим войскам, отметила Маляр.

Все, кто овладел собой в эти дни и не распространял ничего о "контрнаступлении" и освобожденных населенных пунктах до официального обнародования, помог ВСУ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

"В частности ваш вклад есть вот в этих результатах:

- освобождено более 1000 квадратных километров украинской земли;

- деоккупировано несколько десятков населенных пунктов на херсонском и харьковском направлениях", — отметила она.

Маляр добавила, что операция продолжается, а мы продолжаем помогать силам обороны информационной дисциплиной.

"Кто не смог себя сдержать или использовал момент для капитализации своей публичности и распространял оперативную информацию с фронтов до официального обнародования – мешал и вредил нашим войскам", – резюмировала она.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Президент выразил восхищение украинскими военными и поблагодарил их за освобождение Балаклеи от российского нашествия.

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