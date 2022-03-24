Все лицо в швах: фармацевт получила тяжелое ранение из-за обстрелов россиян (шокирующее фото)

Раненную ожидает длительная реабилитация.

Во время бомбежки россиянами центра Харькова была серьезно ранена фармацевт, получившая серьезные травмы лица.

Об этом информирует Минздрав, который также распространил фото пострадавшей.

Нина Жук работала в одной из местных аптек, где и попала под шары оккупантов. В результате у женщины серьезные травмы лица. Впереди ее ждут многочисленные операции и долгая реабилитация, чтобы она вернулась к нормальной жизни.

"Лечение и протезирование, пластическая хирургия, помощь маммолога — это не полный список процедур, которые в ближайшее время нужно сделать украинцы. К сожалению, это не первое и не единственное доказательство, что оккупанты нарушают все международные конвенции и доктрины. Доказательство жестокости, подлости и антигуманности ", – говорят в Минздраве.

В то же время в министерстве подчеркнули, что, несмотря на поминутную опасность, медицинские работники готовы помогать другим и спасать жизнь даже в "горячих" точках.

"Некоторые из них живут в аптеках или больницах, потому что из-за войны потеряли дом. Они каждый день рискуют самым ценным, что у них осталось — собственной жизнью, — чтобы другие смогли получить помощь. Спасибо всем работникам системы здравоохранения за мужество, выдержку и несгибаемый боевой дух, который стал неотъемлемой частью настоящего. Война пройдет, а воля останется с нами навсегда. Работаем. Выстоим. Победим!", — добавили в Министерстве здравоохранения Украины.

Напомним, оккупанты обстреляли в Харькове пункт, где раздавали гуманитарную помощь: есть погибшие.

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