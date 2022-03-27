Все на планете должны знать, что делает Россия — Зеленский

Все на планете должны знать, что делает Россия — Зеленский

Чтобы ответственность за преступления против украинского народа была неотвратимой и максимально жесткой.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все на планете должны знать, что делает Россия.

Фото разрушенных украинских городов он опубликовал у себя в Telegram.

"Чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой", – написал он.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия сама делает все для того, чтобы на территории нашего государства произошла дерусификация. И это еще одно проявление губительной политики РФ.

Фото: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd, Aris Messinis

Фото: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd, Aris Messinis

Фото: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd, Aris Messinis

Фото: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd, Aris Messinis

Фото: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd, Aris Messinis

Фото: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd, Aris Messinis

Фото: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd, Aris Messinis

Фото: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd, Aris Messinis

Фото: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd, Aris Messinis

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