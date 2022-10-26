"Все намного страшнее, чем мы себе представляли" — Штайнмайер поделился впечатлениями от визита в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Украину заявил, что ситуация там гораздо хуже, чем считают немцы.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после своего вчерашнего визита в Киев заявил, что ситуация в Украине намного страшнее, чем ее представляют в Германии.
Об этом он сказал в интервью Tagesschau.
"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали. Каждый, кто может думать и сочувствовать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились", — сказал он.
Штайнмайер также отметил, что мир должен быть справедлив.
"Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Пока мы не на том этапе", – резюмировал Штайнмайер.
Напомним, во вторник, 25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Черниговщину прятался в бомбоубежище из-за воздушной тревоги в области. Сирена в области прозвучала в момент, когда Штайнмайер общался со СМИ.
Что заявил Штайнмайер после визита в Украину
25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Украину с однодневным визитом.
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Штайнмайер заявил, что восстановление Украины необходимо начинать уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.
Франк-Вальтер Штайнмайер также пообещал передать Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 года.
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