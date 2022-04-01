Все новые страны присоединяются к санкциям против России, но там себя и сами уничтожают "антисанкциями"

Все новые страны присоединяются к санкциям против России, но там себя и сами уничтожают "антисанкциями"

То, чего не успел сделать запад – Россия с готовностью заканчивает сама.

Грузия поддержала международные санкции против России. С таким заявлением, опоздав на месяц, президент Грузии вышла после двух событий: визита в страну министра иностранных дел Польши, и одновременно с тем, заявлением из непризнанной Южной Осети о желании присоединиться к России.

Об этом говорится в ТСН.

То, чего не успел сделать запад – Россия с готовностью заканчивает сама. Бывший президент и премьер, а ныне глава путинской партия "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил: Россия должна просто остановить все поставки и все закупки с недружественными странами. То есть фактически со всем цивилизованным Западом, а также странами большой семерки. Что ж, больно бить собственный народ молотком антисанкций россияне еще с 2014 года хорошо умеют. Тогда тоже, воюя бульдозерами с сыром и хамоном, убеждали, что это запад поразит сильнее, чем внутренний рынок. Но это поражало разве что непобедимым абсурдом.

Новые антисанкции сейчас отражаются в первую очередь на союзниках России. К примеру, запрет экспорта российских машин — ударил по Кубе. Подсанкционная страна привыкла к советскому, а затем – русскому рынку, на дорогах ее столицы -Гаваны полно «Москвичей» и «Жигулей», случаются даже дряхлые «Волги». «90 процентов кубинских машин – это «Лады». Все запчасти завозят из России, если импорт остановится — здесь многим не поздороваться», — говорит владелец кубинской автомастерской.

Но все, чего нет – кубинцы уже годами привыкли импортозамещать. «Мы здесь на Кубе постоянно что-то изобретаем, сейчас вот придумываем, как ремонтировать российский грузовик, к которому нет запчастей, есть все шансы, что он сможет ездить и дальше», — говорит его водитель.

Пока непонятно, как Россия будет дальше продавать нефть и газ Европе, которая отказывается платить рублями – американское издание «Блумберг» сообщает: Индии от Кремля поступило эксклюзивное предложение – нефть со скидкой в 35 процентов за каждый баррель.

Она прозвучала сразу после того, как в Индию взлетала глава британского МИДа. «Лиз Трас будет делать то, что сейчас повсюду делает МИД — попытается убедить индийских коллег в том, что лучше высказать свое мнение об отвратительной, незаконной войне Путина», — отмечает глава торгового совета Великобритании Энн Мари Тревельян.

«Можем начать с обсуждения направлений, по которым нам следует двигаться в сторону деэскалации…», — добавляет президент Франции Эммануэль Макрон.

Отказать Путина от войны французскому президенту Макрону не удалось, но его рейтинг дома от постоянных переговоров с Киевом и Москвой все равно – скорее укрепился. Для президента, который пытается переизбраться во второй раз – это крайне важно. Из-за войны на Эммануэля Макрона сейчас играет эффект "сплотимся вокруг флага".

И совершенно противоположным может быть эффект в Венгрии, где оппозиция перед прошедшими в это воскресенье впервые сплотилась, чтобы противостоять Орбану, который из всех европейских лидеров занимает одну из самых нейтральных позиций, а ранее неоднократно склонялся в сторону России. Поэтому выбирают граждане — судьбу Венгрии: останется она с НАТО и Евросоюзом, или — продолжит курс на раскол и симпатию к России.

«Виктор Орбан предал Венгрию. Он предал Евросоюз. Предал НАТО. Предал нас всех. У Орбана нет нравственных ценностей, а только интересы. Он постоянно лжет», — утверждает кандидат в премьер-министры от объединенной оппозиции Петер Марки-Зай.

Кого война пока только обогатила – Арабские Эмираты. Дилеры на камеру хвастают: убегая из страны, богатые россияне массово скупают недвижимость, ведь она позволяет оформить трехлетнюю визу. Сохраняют молчаливый нейтралитет и другие ближневосточные страны – Саудовская Аравия, Катар, даже до сих пор дружественный Иран. Ему новое ядерное соглашение, которое освободит его из-под тяжелых санкций пока выглядит важнее российской благодарности.

Не выходит из публичного нейтралитета и Китай. Ручка с режимом Путина с каждым днем становится невыгоднее. На первом европейско-китайском саммите за 2 года лидеры ЕС пытаются убедить Си Цзиньпина не поддерживать Россию в войне против Украины. Вслед за американцами европейские чиновники уже заявили: любая помощь Кремлю испортит отношения с ЕС, а это будет стоить миллионы долларов, ведь европейский рынок у Китая в разы больше российского.

Поэтому Кремлю оставалось делать вид, что нейтралитет – это почти дружеская поддержка, но еще лучше.

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