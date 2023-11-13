"Все очень плохо": стало известно, какое количество населения будет в Украине в 2033 году

Речь уже не идет о том, чтобы вернуться к показателю в 45 миллионов населения.

Численность населения Украины в 2033 году составит от 26 до 35 миллионов человек. Это прогнозирует директор Института демографии и социальных исследований им. М. Птицы Элла Либанова.

Об этом она рассказала в рамках единого телемарафона.

По ее словам, ситуация с демографией будет хуже, чем кто-то мог себе представить.

"Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали: от 26 до 35 млн в границах 1991 года", — сказала Либанова.

Она также подчеркнула, что речь уже не идет о том, чтобы вернуться к показателю в 45 миллионов населения.

"Это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, о потерях из-за высокой преждевременной смертности, особенно мужчин, к этому добавилась миграция, которая на сегодняшний день превратилась в главный драйвер демографической динамики — все плохо, очень плохо", – подчеркнула Элла Либанова.

Ранее она заявляла о том, что Украине не удастся вернуть более половины военных мигрантов. В то же время, наше государство не должно предоставлять мигрантам, которые покинули Украину из-за войны, преференции для возвращения из-за границы.

Напомним, что Германия столкнулась с наплывом мигрантов и беженцев — Берлин вводит более строгие меры.

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