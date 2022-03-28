"Все ох*ели": оккупантам после вторжения приказали готовить мешки для собственных трупов (видео)

Командир роты предупредил рядовых оккупантов, что они находятся на территории Украины неофициально.
Пленный российский оккупант во время допроса рассказал, что после вторжения в Украину их командир приказал готовить мешки для своих же трупов.
Видео допроса опубликовали в Сети.
Оккупант: Командующий БТГром (Батальонная тактическая группа. — Ред.) выстроил, выставил патрули. Сказал, что мы неофициально, что мы на территории Украины и добавил, чтобы мы готовили мешки для трупов. Для себя.
Украинский военный: Вам ваш командир сказал готовить мешки для вас?
Оккупант: Да.
Украинский военный: И как вы отреагировали?
Оккупант: Все ох*ели.
Украинский военный: Как зовут командира?
Оккупант: Подполковник Сенкин.
Напомним, что россияне снимают фейковые видео, где якобы украинские военные издеваются над пленными.
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