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"Все ох*ели": оккупантам после вторжения приказали готовить мешки для собственных трупов (видео)

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"Все ох*ели": оккупантам после вторжения приказали готовить мешки для собственных трупов (видео)

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Командир роты предупредил рядовых оккупантов, что они находятся на территории Украины неофициально.

Пленный российский оккупант во время допроса рассказал, что после вторжения в Украину их командир приказал готовить мешки для своих же трупов.

Видео допроса опубликовали в Сети.

Оккупант: Командующий БТГром (Батальонная тактическая группа. — Ред.) выстроил, выставил патрули. Сказал, что мы неофициально, что мы на территории Украины и добавил, чтобы мы готовили мешки для трупов. Для себя.

Украинский военный: Вам ваш командир сказал готовить мешки для вас?

Оккупант: Да.

Украинский военный: И как вы отреагировали?

Оккупант: Все ох*ели.

Украинский военный: Как зовут командира?

Оккупант: Подполковник Сенкин.

Напомним, что россияне снимают фейковые видео, где якобы украинские военные издеваются над пленными.

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