Все оккупированные территории Украины можно освободить до конца года: военный эксперт назвал условия

До конца 2022 года можно освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым и Донбасс, если в два-три раза увеличить поставки вооружения и военной техники.

До конца года Украина действительно может выжать максимум из этой "летней кампании", которую сейчас проводит.

Об этом военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал "24 каналу".

Он отметил, что за последние последние месяц-полтора ситуация на фронте стабилизировалась. После того, как стала ясна линия фронта, стратегическая инициатива перешла к украинскому командованию.

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Свитан отметил, что сейчас на фронте происходит планомерное уничтожение российской группировки.

"А после того, как наши "подарки" стали долетать и до Крыма, практически всю оккупированную территорию сейчас достают ВСУ. И после выполнения задач по уничтожению будет поставлена задача по деоккупации территорий", – объяснил военный эксперт.

Он отметил, что в таком разрезе, в котором в Украину поступают оружие и военная техника, и если бы его увеличить в два-три раза, то до конца года возможно освобождение практически всей оккупированной территории. Свитан уточнил, что важно увеличение поставок вооружения в по меньшей мере два-три раза.

Полковник запаса подчеркнул, что Украине сейчас нужно обещанное наступательное вооружение.

"Почти все гранты, в том числе и те три миллиарда от США, которые будут выделяться Украине, пойдут в основном на наступательное вооружение. И после его получения можно будет говорить о том, что ВСУ будут планировать наступательные операции по освобождению территорий", — сказал эксперт.

Напомним, генерал-лейтенант, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес сказал, что Украина может отбросить российские силы назад до линии 23 февраля уже до конца этого года.

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