"Все они будут наказаны": главный разведчик Буданов заверил, что придут за каждым оккупантом

"Все они будут наказаны": главный разведчик Буданов заверил, что придут за каждым оккупантом

Буданов рассказал, что каждый украинец узнает имена всех воюющих в Украине оккупантов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что никто из оккупантов не останется безнаказанным за все зверства против украинцев.

Об этом главный украинский разведчик сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" в воскресенье, 17 апреля.

"Что касается тех преступников, которые это все сделали, они все будут наказаны. Надеюсь, довольно быстро увидите определенные эпизоды, как это и к чему произошло. Никто из них не останется безнаказанным. Смотрите — со временем вы все увидите и поймете", — сказал Буданов.

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Напомним, ранее Буданов рассказал, что даже религиозные праздники не останавливают россиян убивать мирное население. В планах врага завершить кровопролитие к Пасхе.

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