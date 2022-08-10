Все остальные сценарии будут очень темными для всего демократического мира: Науседа уверен, что РФ нужно разгромить на поле боя

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что войну в Украине можно выиграть, разгромив российскую армию на поле боя.

Все остальные варианты, в частности переговоры с РФ, могут обернуться страшными последствиями для всего демократического мира.

Об этом литовский президент сказал в интервью Голосу Америки.

Науседа призвал мировое сообщество направить все усилия на то, чтобы Украина добилась победы в этой войне.

"Путин ожидал, что они возьмут Киев через несколько дней и что эта война не будет иметь больших политических и экономических последствий для России. Но мы видим, что это совсем не так. Конфликт не разрешит, сидя за столом переговоров. Конфликт будет разрешен на поле боя" ...Я не вижу других альтернатив, и мы должны направить все усилия, чтобы добиться победы Украины в этой войне. Все остальные сценарии могут быть очень темными для Украины, Литвы и всего демократического мира", — подчеркнул Науседа.

Лидер Литвы уверен, если российского диктатора не остановить в Украине, он пойдет дальше по Европе.

"Очень важно отметить, что аппетиту Владимира Путина нет предела. Если он добьется успеха в Украине, они придут к нашей двери. Я не знаю, кто будет их следующей целью — страны Балтии, возможно, Польша, возможно Румыния, но это не самый важный вопрос. Самый главный вызов — в формате НАТО и Евросоюза делать то, что остановило бы Путина", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Кремле заявили, что "спецоперация" прошла точку невозвращения, но они готовы договариваться с Украиной.

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