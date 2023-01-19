"Все от нее скрывают правду": врач рассказал о состоянии женщины, потерявшей сына и мужа в Днепре (фото)

В результате российского ракетного удара по Днепру 14 января пострадала 27-летняя Екатерина Зеленская. Она почти сутки находилась под завалами и сейчас в реанимации.

Главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что на месте трагедии женщина, имеющая пороки слуха, не могла звать на помощь. Она смогла дотянуться до часов на руке и ответить на звонок мамы.

"Спасатели сделали невозможное: достали ее из-под десятков тонн строительных обломков. О взрыве говорить не может, сразу плачет. Попросил написать — рука дрожит, мысли только о близких. Общается с психологом", — сообщил Рыженко.

Фото: Сергей Рыженко

Когда пострадавшую доставили в Мечников, температура ее тела едва достигала 31 градуса. Ссадины на руках и теле женщины напоминают о трагедии.

"Катя получила много лекарства в реанимации, цвет лица из серо-землистого стал розовым. Пытается даже улыбаться. Все от нее скрывают правду, но ее душу скрыть невозможно", — рассказал Рыженко.

Екатерина Зеленская с мужем и сыном/Фото: ekatr1n_ze1enskaya

Напомним, в Днепре в результате ракетного удара по жилому дому погибла почти вся семья Фигурных. Из семи находившихся в квартире родственников спасти удалось только одну женщину — она в реанимации.

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