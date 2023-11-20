"Все озлобленные, перестреляют друг друга": оккупант о настроениях в своем подразделении (перехват)

Россиянин рассказал о массовом алкоголизме в рядах российской армии и постоянных конфликтах.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора окупантов.

Захватчик позвонил своему другу, очевидно, тоже военному РФ, и рассказал о низком морально-психологическом состоянии в своем подразделении.

Россиянин рассказал о массовом алкоголизме в рядах русской армии. По его словам, 80% солдат в подразделении злоупотребляют алкогольными напитками. Это приводит к постоянным конфликтам.

"Мне работать наводчика дали... Он наверняка раньше "торчок" (наркоман. – Ред.) раньше был. Ну, дыб**оеды кончены. Я говорю, я еб**ь нах*й с ними куда поеду", – отметил оккупант.

Россиянин жалуется, что ни его, ни других сослуживцев не отпускают в отпуск и не дают выходной.

"Нас в увал не отпускают, потому что боятся запятисотиться (дезертирство. – Ред.) и опять же пьяные все. Все озлобленные. Здесь если оружие раздать, все между собой перестреляются", – говорит захватчик.

Кроме того, есть недовольство уровнем денежного довольствия (значительно меньше обещанных 195 тыс.) и задержками при его выплатах.