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"Все озлобленные, перестреляют друг друга": оккупант о настроениях в своем подразделении (перехват)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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"Все озлобленные, перестреляют друг друга": оккупант о настроениях в своем подразделении (перехват)

Перехват ГУР / Фото: ГУР Минобороны

Россиянин рассказал о массовом алкоголизме в рядах российской армии и постоянных конфликтах.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора окупантов.

Захватчик позвонил своему другу, очевидно, тоже военному РФ, и рассказал о низком морально-психологическом состоянии в своем подразделении.

Россиянин рассказал о массовом алкоголизме в рядах русской армии. По его словам, 80% солдат в подразделении злоупотребляют алкогольными напитками. Это приводит к постоянным конфликтам.

"Мне работать наводчика дали... Он наверняка раньше "торчок" (наркоман. – Ред.) раньше был. Ну, дыб**оеды кончены. Я говорю, я еб**ь нах*й с ними куда поеду", – отметил оккупант.

Россиянин жалуется, что ни его, ни других сослуживцев не отпускают в отпуск и не дают выходной.

"Нас в увал не отпускают, потому что боятся запятисотиться (дезертирство. – Ред.) и опять же пьяные все. Все озлобленные. Здесь если оружие раздать, все между собой перестреляются", – говорит захватчик.

Кроме того, есть недовольство уровнем денежного довольствия (значительно меньше обещанных 195 тыс.) и задержками при его выплатах.

"Все озлобленные, перестреляют друг друга": оккупант о настроениях в своем подразделении (перехват)

"Все озлобленные, перестреляют друг друга": оккупант о настроениях в своем подразделении (перехват)

Ранее оккупант рассказал о больших потерях в действующих на Авдеевском направлении подразделениях российской армии. По его словам, погибших вывозят "Камазами", а раненых столько, что уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.

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Дата публикации
Просмотры
716
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