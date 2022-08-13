"Все переходит к стадии затяжной войны" – военный эксперт

Любая военная операция имеет несколько важных фаз. Первое – это начало, второе – развитие успеха, закрепление успеха и завершение фазы операции.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

"На мой взгляд, мы, украинцы, находимся в фазе закрепления успеха в части сдерживания "второй армии" на нашей территории. Исторический феномен состоит в том, что на самом деле 22-я вторая армия мира, то есть украинцы, а на самом деле вся консолидированная нация, которая приступила к бою, остановила едва ли не самого большого монстра современности, который существует в природе. До завершения этой войны еще достаточно далеко. На мой взгляд, все переходит к стадии затяжной войны", — сказал он.

По его словам, настоящий перелом на войне может произойти с лендлизом, когда Украина получит достойную, настоящую авиацию – F-15, F-16 американского производства.

"Тогда изменится баланс сил на линии разграничения", – резюмировал эксперт.

Напомним, военный эксперт рассказал, как изменится ситуация в Луганской области осенью.

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