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"Все переходит в прямой эфир": возможно ли внезапное освобождение Херсонщины и какая оборона врага на левобережье

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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"Все переходит в прямой эфир": возможно ли внезапное освобождение Херсонщины и какая оборона врага на левобережье

Понтонная переправа/Фото иллюстративное / Фото: armyinform.com.ua

Морпих 36-й бригады предупредил, что ситуация на Левобережье Херсона непростая, поэтому "не нужно рисовать себе воздушных замков".

На левом берегу Днепра в Херсонской области продолжается монотонная, рутинная боевая работа.

Об этом рассказал морпех 36-й бригады Валерий Прозапас в эфире "Радио Свобода".

Боец призвал к информационной тишине, потому что "когда это все переходит в прямой эфир, то не очень хорошо отражается на действиях подразделений ВСУ".

Морпих предупредил, что ситуация на Левобережье Херсона непростая, поэтому "не нужно рисовать себе воздушных замков". По его словам, сейчас говорить о каких-то стратегических, прорывных действиях на левом берегу – нельзя.

"Продолжается монотонная, рутинная боевая работа, которая, думаю, затянется не на одну неделю, а скорее всего, не на один месяц. Потому что боевые порядки оккупационной армии очень хорошо подготовлены к обороне. То, что оккупанты признают присутствие наших войск на левом на берегу, значит, что они будут делать все возможное, чтобы не допустить стратегического прорыва ВСУ", – говорит Прозапас.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что ВСУ закрепились на Левобережье Херсонской области.

По словам Натальи Гуменюк, Вооруженным силам удалось кое-где продвинуться на 8 километров вглубь оккупированной территории.

По информации ISW, россияне придумали план, как выбить ВСУ с левого берега Херсонщины.

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Дата публикации
Просмотры
606
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