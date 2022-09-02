"Все перейдет в артиллерийские дуэли": эксперт спрогнозировал ситуацию на фронте осенью

Из-за наступления осени и смены погоды у российских войск закрывается окно оперативных возможностей. В конце осени на фронте следует ждать артиллерийские бои.

Оккупанты уже через месяц-полтора не смогут двигаться по суше.

Об этом военный эксперт Петр Чернык рассказал в эфире "24 канала".

"У противника закрывается окно оперативных возможностей. Это окно будет уже небольшим буквально через месяц. Через месяц-полтора зайдут большие дожди и противник не сможет двигаться по суше. Это очень серьезный момент. Все, что противник сумеет удержать к тому времени, к сожалению, будет какой-то новой линией разграничения. Все равно в итоге мы их выбьем и оттуда", – убежден эксперт.

Он продолжил, что именно поэтому захватчики хорошо осознают, что им уже нужно как можно сильнее давить, чтобы удержать временно оккупированные территории. Однако, по мнению Черныка, вражеская группировка на сегодняшний день не может одновременно совершить атаку, ведь для этого нужна техника, пусть и старая. Эту технику сначала нужно привести в порядок, а у РФ таких ресурсов сейчас нет.

В то же время военный эксперт отметил, что и у украинских войск возникнут трудности с передвижением из-за смены погоды.

"Считаю, что на позднюю осень все перейдет в артиллерийские дуэли. Наши западные партнеры это понимают, поэтому в третьем крупнейшем пакете военной помощи от США для Украины за последние полгода есть огромная линейка номенклатуры контрбатарейных систем именно в борьбе с артиллерией", — рассказал Чернык.

Он резюмировал, что именно артиллерийские дуэли ждут защитников Украины в холодное время года.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что стратегия ВСУ на сегодняшний день – увеличить интенсивность ударов в тыл врага и уничтожить логистическое обеспечение армии РФ.

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