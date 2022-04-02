Все планы Путина потерпели поражение — Гайдай

Оккупанты пытаются прорываться, но терпят поражение.

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в интервью "Суспільне" рассказал о ситуации в регионе и о запасной план оккупантов.

Гайдай не исключает, что россияне ждут подкрепления, хотя все планы Путина уже провалились.

“Пойдут "Л/ДНР". Россиян также будут опрокидывать — у нас есть граница с Россией, Милово, они оттуда и ушли. Наши с самого начала отошли, покинули территорию больших городов, сделали линию обороны и удерживают ее второй месяц. Но все, что запланировал Путин, потерпело поражение: "блицкриг", взять Харьков, Киев, Одессу, Николаев — все мимо. Вывести "Л/ДНР" на границу Донецкой и Луганской областей — это, наверное, запасной план, который они будут отрабатывать, и бросят на это все усилия”, — сказал он.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки на Донецком и Луганском направлениях отразили девять вражеских атак. Обстрелы потерпели города и жилые дома в областях.

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