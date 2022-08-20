Все — плохонькие для оккупантов: Жданов озвучил три варианта, что ждет армию Путина в Херсоне

Военный эксперт Олег Жданов считает, что на российских военных во временно оккупированном Херсоне ждет три варианта развития событий.

Один из них, по мнению Жданова, — это российские оккупанты могут попытаться сбежать из правобережной части Херсонской области вплавь, поскольку мосты через Днепр повреждены точными ударами ВСУ. Второй вариант – смерть, третий – сдаться в плен.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Какая-то часть группировки, конечно, уйдет. Остановить это будет нельзя. Рассказывали херсонцы, что, когда был первый удар по Антоновскому мосту, россияне быстро раскупили на базаре все плавсредства: лодки, надувные матрасы и прочее. И похоронили где-то у себя. Часть группировка конечно же уйдет, часть — погибнет, часть может сдаться в плен. Из 25 тысяч, даже если мы третью часть пленим — это будет огромный обменный фонд для того, чтобы забирать наших ребят из плена", — отметил он.

Жданов подчеркнул, что российская техника, которая сейчас находится на правом берегу, не может быть опрокинута назад на левый.

"Они сегодня не могут маневрировать войсками вдоль линии фронта. Там, на правом берегу, замкнута самая большая и боеспособная часть находящихся на территории Украины российских войск. Все остальное растянуто вдоль линии фронта. За счет этого мы достигли паритета", — подчеркнул эксперт.

Напомним, оккупационные "власти" в Херсонской области заявили о необходимости проведения "референдума" одновременно с Донецкой областью. Впрочем, вероятно, мероприятие перенесут, а потому оно не состоится 11 сентября.

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