Все побережье заминировано: одесситов просят ни в коем случае не ходить по пляжам

Все побережье заминировано: одесситов просят ни в коем случае не ходить по пляжам

В Одессе просят не ходить на территории побережья, потому что всё оно заминировано.

Таким образом, город защищается от возможных попыток российских оккупантов взорвать морской десант.

Об этом напоминает Патрульная полиция Одесской области.

"В очередной раз подчеркиваем: ни в коем случае не передвигайтесь по территории побережья и по пляжам Одессы и области. Посещать пляжи и дальше категорически запрещено — они заминированы!" — говорится в сообщении.

Впрочем, ранее представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что, возможно, местные власти отыщут альтернативу поведению на пляжах во время войны, ведь несмотря на то, что людей просят не передвигаться по территории пляжей и побережья, есть вероятность, что они будут пытаться позагорать или покупаться в море.

Напомним, в Одесском заливе на поверхность воды всплыла мина. Взрывоопасный предмет обезвредили.

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