"Все под контролем": в Крыму оккупанты готовятся к уличным боям (видео)

У российских захватчиков в Крыму "все под контролем", однако 5 апреля во временно оккупированной Новофедоровке прямо посреди белого дня раздавались выстрелы.

Об этом сообщили вооруженные силы Украины.

Российские захватчики так боятся контрнаступления украинских военных, что уже готовятся к уличным боям. Так, на одной из улиц жилого дома оккупанты посреди дня проводили учения.

"Готовятся к уличным боям, но зачем, если в РосСМИ Крым под надежной защитой?", — говорится в сообщении ВСУ.

На днях в ГУР намекнули на возвращение полуострова красноречивым фото (фото).

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не освободит все свои территории, включая Крым и Донбасс.

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