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"Все под контролем": в Крыму оккупанты готовятся к уличным боям (видео)

"Все под контролем": в Крыму оккупанты готовятся к уличным боям (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1319
Время на прочтение
1 мин
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"Все под контролем": в Крыму оккупанты готовятся к уличным боям (видео)

Фото: скриншот с видео

В Новофедоровке днем раздавались автоматные очереди.

У российских захватчиков в Крыму "все под контролем", однако 5 апреля во временно оккупированной Новофедоровке прямо посреди белого дня раздавались выстрелы.

Об этом сообщили вооруженные силы Украины.

Российские захватчики так боятся контрнаступления украинских военных, что уже готовятся к уличным боям. Так, на одной из улиц жилого дома оккупанты посреди дня проводили учения.

"Готовятся к уличным боям, но зачем, если в РосСМИ Крым под надежной защитой?", — говорится в сообщении ВСУ.

На днях в ГУР намекнули на возвращение полуострова красноречивым фото (фото).

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не освободит все свои территории, включая Крым и Донбасс.

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Дата публикации
Просмотры
1319
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