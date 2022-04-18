Все полностью разрушено: Цибульская показала, как выглядит квартира ее родителей в Ирпене

Родным людям исполнительницы удалось эвакуироваться.

Родители украинской певицы Оли Цибульской были в Ирпене, когда началась война.

В городе велись активные боевые действия, а оккупанты безжалостно обстреливали дома местных жителей. Так что родителям артисты пришлось покинуть все и бежать из Ирпеня. К счастью, им удалось эвакуироваться.

"Те дни, когда не было связи под оккупацией орков и отсутствие понимания живы ли они — самые страшные. Нам удалось их вывезти. Они живы! Это самое главное", — отметила Оля.

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Поэтому, когда украинские защитники освободили город от оккупантов, они поехали в свой дом. Впрочем, оккупанты полностью разрушили квартиру. На видео, которое в своем Instagram опубликовала Оля, видно, что в доме не осталось ничего уцелевшего.

"Это дом моих родителей в Ирпене. Точнее, что было домом. Я смотрела эти фото, видео и плакала. Рыдала, потому что они могли быть там", — поделилась Оля.

Впрочем, исполнительница отметила, что самое главное, что родители остались живы и здоровы. А квартиру они обязательно отстроят. Также Цибульская отметила, что оккупанты будут наказаны за совершенное.

"Верю, что зло будет наказано. Фашистские гниды получат по заслугам. А крыша над головой будет отстроена государством", — добавила Оля.

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