Русский солдат в плену / © andrewrostov.livejournal.com

На Лиманском направлении российский солдат, искавший на войне материальную выгоду, добровольно сдался в плен, поскольку «все пошло не по плану».

Об этом сообщили в пограничном подразделении Феникс.

Военного обнаружил экипаж тяжелого бомбера «Vampire», когда тот возвращался из задания. Для подтверждения информации вылетела разведка на Mavic. Украинские пилоты оригинально предложили россиянину сдаться: сбросили ему бутылку с запиской с инструкцией следовать за дроном к позициям ВСУ.

Оккупант согласился, объяснив, что его побудило присоединиться к армии желание заработать. Но увиденное на фронте заставило его «уйти полями и сдаться в плен». Солдат теперь является частью обменного фонда Украины.

Напомним, в социальных сетях начали распространять информацию о том, что российские оккупанты добрались до центра Купянска и там продолжаются бои. Однако эти слухи не соответствуют действительности, а их цель — посеять панику. На самом же деле украинские защитники ведут операцию по блокированию и уничтожению диверсионных групп россиян, которым удалось проникнуть на окраины города.

Бойцы пограничной бригады «Форпост» взяли в плен на Волчанском направлении двух российских военных. Как оказалось, они бывшие заключённые. Их заставили воевать, угрожая дополнительными сроками заключения за отказ.