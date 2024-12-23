Все повреждены российскими обстрелами: в Херсоне не осталось ни одной уцелевшей больницы

С 20 декабря россияне массово обстреливают Херсон и область. В частности, поврежден онкодиспансер в селе Антоновка, люди в больнице не пострадали. В городе восстановлено электроснабжение, но остаются поврежденными троллейбусные провода.

Об этом сообщает "Громадське радіо".

Правобережье Херсона и области находится под массированными обстрелами. Самым интенсивным обстрел был 20 декабря. Он начался около пяти утра и длился больше часа. По информации от властей, за это время было выпущено около тысячи снарядов.

Утром был обстрел из артиллерии, ракетных систем залпового огня. Вечером оккупанты продолжили атаки, применяя авиацию для ударов по Херсону. Один из них нанесли по онкодиспансеру в поселке Антоновка возле Херсона. Он был частично разрушен, но, к счастью, там было немного людей, а собравшиеся спустились в укрытие.

Это было современное медицинское учреждение, построенное в 2000-х годах. В последнее время возле него неоднократно происходили атаки дронов, но диспансер продолжал работать. По словам Михаила Батрака, в Херсоне не осталось ни одной больницы, которая не была бы повреждена российскими обстрелами. Несмотря на это, в городе продолжают оказывать медицинские услуги.

Первая часть города оставалась без электроснабжения, но со временем его удалось восстановить. Теплоснабжение также работает без перебоев. Повреждены троллейбусные провода, поэтому часть транспорта в Херсоне пока не курсирует. Коммунальные службы и местные жители занимаются уборкой территории от обломков, в частности, выбитых окон.

"Громадське радіо" отмечает, что люди уезжают из Херсона в течение всех двух лет, но массовой эвакуации сейчас не происходит. После 20 декабря в другие места переезжают люди, чьи дома сильно повреждены. Но большинство населения живет под обстрелами уже два года, поэтому они приняли решение оставаться в родном городе.

"Поэтому массовой эвакуации из Херсона не происходит, но она есть, она продолжается. Периодически люди принимают для себя решение уехать и делают это", – говорится в сюжете.

В самом Херсоне тоже много внутренне перемещенных лиц, которые переехали туда из еще более опасных районов области. В городе и соседних областях есть пункты размещения для ВПЛ.

Напомним, россияне пытались штурмовать правобережье Херсонской области, потому что, в частности, пытаются отвлечь внимание ВСУ от Покровского направления.

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