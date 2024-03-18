Все приграничье горит: на Сумщине из Великой Писаревки вывезли всех детей (видео)

Сейчас приграничье горит и находится под обстрелами, враг пытается стереть все в громадах Сумщины, отмечает волонтер Екатерина Андреева.

Российские оккупационные войска сбросили на Сумщине несколько сотен авиабомб, в результате чего разрушены мосты. Из Великой Писаревки, попавшей во вражеские обстрелы, эвакуировали всех детей.

В то же время, количество людей, оставшихся у границы в пятикилометровой зоне приграничья, остается неизвестным из-за отсутствия связи. Об этом сообщила корреспонден "Радио Свобода" Алена Яцына.

Журналистка рассказала, что там нет транспортного сообщения, поскольку за последнюю неделю путинская армия атаковала громаду несколькими сотнями управляемых авиабомб. В результате все мосты через реки в громаде были уничтожены, и теперь невозможно добраться до сел.

"Нет транспортного сообщения, ведь через неделю сбросили на громаду несколько сотен управляемых авиабомб. Уничтожили все мосты через реки в громаде, и до сел добраться невозможно. То есть, вероятно, там остаются люди и, в частности, дети", – говорит корреспондент.

По данным полиции, по состоянию на 17 марта из Великописаревской громады эвакуировалось 190 человек, среди которых 26 детей.

Что происходит сейчас на севере Сумской области

Волонтер Екатерина Андреева рассказала "Громадському радіо" о ситуации на Сумщине: люди эвакуируются под взрывами, волонтеры спасают людей и животных, а россияне пытаются уничтожить пограничные громады... "Сейчас все пограничные горит. Враг пытается стереть все в наших общинах... Сейчас старый дедушка берет свой трактор, цепляет белое знамя и пытается эвакуировать всех людей, которые еще могут выехать, все это происходит под обстрелами, дети убегают с родителями под бешеными взрывами, берут на руки хомяков, кошек, собак, дают им тоже шанс усталые военные держат наши границы. Отдельная группа людей – это волонтеры, которые на безвозмездной основе под обстрелами спасают людей, животных...", – рассказала Андреева.

Последствия российского авиаудара по Великой Писаревке на Сумщине

Напомним, что в воскресенье, 17 марта, город Ворожба в Сумской области дважды попадал под обстрел "градов" российской армии.

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