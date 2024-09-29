"Все привыкли к новостям о продвижении войск РФ": Жорин призвал украинцев "перестать верить в сказки"

Военный подчеркнул, что динамика на фронте остается очень высокой, а враг только увеличивает темпы.
Гражданские украинцы уже как бы привыкли к новостям о продвижении российских войск "где-то там на Востоке", хотя на самом деле ситуация крайне угрожающая.
Об этом заявил экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram.
"Все уже будто привыкли к новостям о продвижении российских войск "где-то там на Востоке". Ну двигаются – и пусть двигаются себе, не так страшно. Но они уже до Покровска додвигались, а дальше другие города. В том числе большие города с сотнями тысяч людей", – говорит Жорин.
Военный подчеркнул, что динамика на фронте остается очень высокой, а враг только увеличивает темпы. В свою очередь, украинские подразделения истощаются без ротаций и нормальной замены.
"Украинскому обществу нужно проснуться. Не хочется никого пугать, но мы сейчас не в лучшем положении. Чтобы все это вывезти – нужно действовать, а не ждать и мечтать. И что очень важно – перестать верить в сказки о мгновенной победе и мире, который кто-то кто-то за нас сделает", – подытожил заместитель командира 3-й ОШБр.
Ранее в ISW сообщили, что россияне продвинулись возле Покровска и приблизились к реке Оскол на Харьковщине.
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