"Все привыкли к новостям о продвижении войск РФ": Жорин призвал украинцев "перестать верить в сказки"

Военный подчеркнул, что динамика на фронте остается очень высокой, а враг только увеличивает темпы.

Гражданские украинцы уже как бы привыкли к новостям о продвижении российских войск "где-то там на Востоке", хотя на самом деле ситуация крайне угрожающая.

Об этом заявил экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram.

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"Все уже будто привыкли к новостям о продвижении российских войск "где-то там на Востоке". Ну двигаются – и пусть двигаются себе, не так страшно. Но они уже до Покровска додвигались, а дальше другие города. В том числе большие города с сотнями тысяч людей", – говорит Жорин.

Военный подчеркнул, что динамика на фронте остается очень высокой, а враг только увеличивает темпы. В свою очередь, украинские подразделения истощаются без ротаций и нормальной замены.

"Украинскому обществу нужно проснуться. Не хочется никого пугать, но мы сейчас не в лучшем положении. Чтобы все это вывезти – нужно действовать, а не ждать и мечтать. И что очень важно – перестать верить в сказки о мгновенной победе и мире, который кто-то кто-то за нас сделает", – подытожил заместитель командира 3-й ОШБр.

Ранее в ISW сообщили, что россияне продвинулись возле Покровска и приблизились к реке Оскол на Харьковщине.

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