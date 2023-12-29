"Все равно мы все умрем": помощница Залужного оскандалилась заявлением о мобилизации (видео)

По ее мнению, лучше погибнуть на войне, как герой, чем идти по улице и на тебя упадет кирпич или переедет тебя машина.

Скандальное заявление о мобилизации в Украине сделала Алла Мартынюк — киноактриса, певица, помощница-консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военная волонтер, основатель фонда "Защита Будущего". По ее словам, женщинам не нужно паниковать, что их сын погибнет на войне, ведь "все мы когда-нибудь умрем".

Об этом оназаявила в интервью ISLND.TV.

“Сейчас я вижу, как кому-то повестку дали — сразу там мамы пишут, они там уже в истерике, едва ли не прощаются с жизнью своих сынишек и все остальное. То есть, это не правильно. Не нужна эта истерия. Нужно верить в то, что ваш сын – он действительно герой, он лучший цвет нации”, – отметила Мартынюк.

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"Все равно мы все умрем, мы все не вечны... Но даже если так случится, уйти из этой жизни достойно — это гораздо лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет или машина тебя переедет", — добавила она. .

Скандальное заявление помощницы Залужного

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