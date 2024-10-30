Все равно продвигается – Жорин объяснил, почему РФ не заинтересована в переговорах

По мнению Жорина, ситуация на линии фронта абсолютно благоприятна для РФ, поэтому Путину нет смысла садиться за стол переговоров.

Единственная цель, с которой Россия сейчас заинтересована в переговорах – капитуляция Украины. Других причин, ввиду ситуации на фронте у Москвы нет.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в своем Telegram.

"Смотрю на линию фронта и думаю – чего РФ должно с нами садиться за стол переговоров?

Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия этого хочет. Хотя и с очень большими потерями, абсолютно не такими темпами, как планировалось – но все же понемногу россияне продвигаются. Зачем им тогда нас слушать вообще?", – размышляет Жорин.

Он уверен, что единственная цель, с которой Россия заинтересована в переговорах, – это наша капитуляция. Запад же далек от понимания реальной ситуации и планов РФ, добавляет Жорин.

"Их (Западу – Ред.) бестолковая позиция обернется для них же большими проблемами. Но украинцам, переживающим войну уже 10 лет, верить в мирные переговоры, которые могут остановить Россию, уже как-то странно. Россияне останавливаются только там, где их останавливают. Единственная правда, о которой нам следует помнить", – подытожил он.

Напомним, издание Financial Time со ссылкой на источники сообщило, что Украина и Россия при посредничестве Катара ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

В ОП ответили, действительно ли существуют "переговоры" с Россией по поводу ударов по энергетике.

Читайте также:

Харрис: Никаких двусторонних переговоров с РФ без участия Украины

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.