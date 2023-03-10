"Все разрушено": пограничники показали последствия боев на Купянском направлении (видео)

В частности, заметны большие воронки.
Украинские пограничники показали масштабы разрушений на Купянском направлении. На опубликованном видео видно, что почти все здания повреждены.
Государственная пограничная служба опубликовала ролик в Telegram.
"Все разрушено", – подписали свое видео пограничники.
Видно, что ни одно здание не уцелело из-за боев и обстрелов со стороны оккупантов. Повреждены как многоэтажки, так и частные дома. Некоторые здания разбиты до основания, в некоторых — выбиты окна, повреждены стены, крыши. Также многие дома частично обрушены. Также видны поломанные и обгоревшие деревья.
Вне населенных пунктов заметны большие воронки. По обе стороны дороги есть сгоревшие машины.
Напомним, в сводке Генштаба 10 марта сообщалось, что на Купянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Враг обстрелял Новомлынск, Двуречную, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестово Харьковской области.
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