Все реакторы Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодной остановки" — МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что все шесть реакторных блоков Запорожской атомной электростанции находятся в состоянии "холодной остановки" впервые с конца 2022 года.

Об этом пишет прессслужба МАГАТЭ.

"Я приветствую этот шаг, который в течение некоторого времени рекомендовало Агентство, поскольку он повышает общую безопасность объекта. Агентство будет продолжать внимательно следить за состоянием работы Запорожской АЭС и обеспечивать технически жизнеспособные альтернативы в контексте быстрых перемен и вызовов", – сообщил Гросси.

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Он подчеркнул, что расхлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает фундаментальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на станции.

Гроси отметил, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС остается очень нестабильной.

ЗАЭС не производит электроэнергию для национальной сети Украины с сентября 2022 года. А с октября 2022 года, по крайней мере, один из шести энергоблоков находился в режиме "горячего останова" для обеспечения централизованного теплоснабжения, а также технологического пара для переработки жидких отходов на площадке станции.

Напомним, "Росатом" 13 апреля заявил, что реакторная установка энергоблока №4 Запорожской АЭС была переведена в состояние "холодной остановки".

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