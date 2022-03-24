"Все решает сегодня не Путин, а Зеленский": Подоляк о переговорном процессе между Украиной и РФ

"Все решает сегодня не Путин, а Зеленский": Подоляк о переговорном процессе между Украиной и РФ

Подоляк добавил, что чем дальше затягиваются эти переговоры и война, тем меньше у РФ шансов остаться государством.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в переговорном процессе Киева с Москвой сегодня все решает Зеленский, а не Путин.

Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время".

"Все решает сегодня не господин Путин, а господин Зеленский. Потому что так, как работает Украина и это уже мир признал: так, как работает президент Украины с точки зрения оборонного менеджмента, военно-экономического менеджмента и информационного менеджмента, никто рядом не стоит. Сегодня правила задает господин Зеленский. Второе: мир просто еще не может сломать себя с точки зрения того, что делает Российская Федерация, и более действенно вмешаться в эту ситуацию. Но еще пару дней и этот перелом произойдет окончательно. Страны уже поймут, что не надо уже проговаривать нефтяное эмбарго, надо закрывать порты или не надо. Это будет делаться автоматически. Потому что нет смысла вести диалог с варварами", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП также объяснил, зачем Украина вообще ведет переговоры со страной-агрессором.

"Переговорный процесс мы ведем не потому, чтобы что-то затянуть. Мы понимаем, что фундаментально Украину сломать невозможно. Мы понимаем, что все будет решать ВСУ. Вооруженные Силы Украины доведут все до конца. Вопрос — какую цену мы за это заплатим: нашими городами, нашей гражданской инфраструктурой? Чем дальше, тем россияне будут воевать все больше и больше с гражданским населением, а не с военным. Они будут убегать от наших военных и будут убивать гражданских граждан. Мы себе не можем этого позволить", — подчеркнул он.

Подоляк добавил, что чем дальше затягиваются эти переговоры и война, тем меньше у РФ шансов остаться государством.

"И наконец-то основное — есть несколько фронтов, по которым надо двигаться обязательно, когда идет война. Это понятно, поля сражений, это дипломатические, экономические и мобилизационные фронты, но в том числе и переговорные. Мы должны объяснять людям [россиянам], что они будут проигрывать и какую цену они будут за этот проигрыш платить. Чем раньше они остановятся в своем неадекватном восприятии этого мира, тем меньшую цену они заплатят. Она и так будет велика, но они еще останутся как страна, которая имеет право что-то говорить. Потому что чем дальше, чем больше жертв среди гражданского населения, чем больше разрушенных наших городов, тем меньше шансов, что Российская Федерация вообще может остаться как какое-то важное государство в этом мире", — отметил советник главы ОП.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 29-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупнаты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 24 марта от рук россиян погибли 128 детей.

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