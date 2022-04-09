"Все русское нужно демонтировать": в Тернополе убрали из центра памятник Пушкину

Решение приняла мэрия.

В Тернополе демонтировали из центра города памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

"Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать. В частности, памятник российскому писателю", – говорится в сообщении мэра.

К слову, 8 апреля решение о демонтаже памятника принял исполком горсовета.

Памятник русскому поэту расположен в сквере по ул. Вячеслава Чорновола. Пушкин был обращен взглядом на Театральную площадь.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде демонтировали бюст Александру Пушкину. Он был расположен на одноименной площади вблизи набережной Независимости. В городе также готовятся к переименованию улиц, имеющих имя российских деятелей.

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