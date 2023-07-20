Все рвали и метали: в ГУР про реакцию Кремля на взрывы на Крымском мосту

Андрей Юсов отмечает, что взрывы на мосту "случились не первый и не последний раз".

Вторая атака на Крымский мост – очень болезненная для Путина и именно по этому диктатор вышел на публику с заявлением, что делает нечасто.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom.

"(После взрыва на Крымском мосту в Кремле) все рвали и метали, посыпали голову пеплом. Искали крайних.

По словам Юсова, допомлнительные меры безопасности – ПВО, водолазы и т.п не помогли оккупантам для защиты этой конструкции. Он отмечает, что взрывы на мосту "случились не первый и не последний раз".

"Если говорить аналогиями из известных сказок, то кощеева смерть – в яйце. Видимо этот мост и есть то самое яйцо, по которому очень больно ударили во время последних событий", – говорит представиль ГУР.

Журналисты попросили Юсова прокомментировать то, что во время взрывов на мосту якобы погибли люди. Он сказал, что может выразить не позицию ГУР, а свое личное мнение по этому поводу:

"Ежедневно оккупанты и их правящий режим совершают теракты, массовые нападения и ракетные удары на украинские города, мирную инфраструктуру и мирных граждан. Ежедневно погибают и получают ранения мирные граждане. И это – целенаправленные удары по гражданским объектам и военные преступления. Именно поэтому Украина защищает свою территорию и прроводит деоккупацию, чтобы защитить гражданское население и выгнать убийц и оккупантов", – говорит Юсов.

Представитель ГУР призвал россиян держаться подальше от военных объектов РФ, людей в форме, военных преступников, от складов БК и техники и всего прочего.

"И тем более от незаконных сооружений, которые предназначены для поставки вооружений и убийц-солдат на территорию Украины", – заявил он.

"То, что делают украинские силы безопасности и обороны и то, что происходит на оккупированных территориях – это последствия преступлений и решения Путина о полномасштабном вторжении. И это те вопросы, которые должны начать себе задавать жители территории, которая называется Российская Федерация", – подытожил Юсов.

Напомним, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы.

В Кремле почти сразу заявили, что это два украинских морских беспилотника ответственны за атаку на мост, хотя не предоставили доказательств этого обвинения.

Диктатор Путин пригрозил пригрозил Украине "ответом" и заявил, что Минобороны России уже готовит соответствующие предложения.

У ГУР заявили, что украинская разведка не подтверждает и не опровергает причастности к взрыву.

В свою очередь аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, как Крымский мост навсегда вывести из строя. Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак уверен, что удар по Крымскому мосту 17 июля – далеко не последний.