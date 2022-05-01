"Все сервисы работают в штатном режиме": "Укрзализныця" возобновила продажу билетов онлайн

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что, несмотря на хакерские атаки со стороны РФ, сервисы компании работают в штатном режиме.

"Укрзалізниця" временно приостановила возможность пользования сервисами для иностранных пользователей.

Об этом Камышин сообщил в эфире телемарафона 1 мая.

"Сейчас все сервисы "Укрзализныци" работают в штатном режиме. Есть немного замедления скорости работы сайта, но это из-за тех мер, которые мы принимаем для того, чтобы он не "лег". Дополнительно мы отключили возможность пользования сервисами для иностранных пользователей. Надеюсь, что дальше будет легче. Нашей команды, наших ресурсов достаточно для того, чтобы сервис и дальше работал. Когда наблюдаются проблемы работы с сайтом, это всегда длится не более нескольких часов", — подчеркнул он.

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