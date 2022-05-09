Все сгорело, а она – уцелела: в полуразрушенном доме в Бородянке нашли икону, чудом пережившую вражеские обстрелы

Российские оккупанты безжалостно обстреливали Бородянку Бучанского района, когда там велись активные боевые действия. Украинские защитники выбили захватчиков из поселка.
Когда враг отступил, мирные жители вернулись у Бородянку с надеждой найти хоть какие-то уцелевшие свои вещи.
В частности, полковник ВСУ Николай Журавлев рассказал, что приехал в поселок в конце апреля, чтобы раздать людям гуманитарную помощь. Вдруг к нему подошла женщина и попросила осмотреть ее квартиру, нет ли там вражеской растяжки или мины. Она все еще надеялась найти среди развалин хоть какие-то уцелевшие вещи.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Когда Журавлев поднялся с помощью лестницы в квартиру, то увидел на стене икону – единственную уцелевшую вещь. Как святыня осталась невредимой, остается загадкой, ведь помещение полностью сгорело.
"Икона была с правой стороны — висела. Одна-единственная. Все остальное было сожжено. Икона была немного подожжена со сторон. На иконе было очень много штукатурки", — вспомнил военнослужащий.
Женщина решила не оставлять эту икону и подарила ее Максиму. Жительница Бородянки отдала Журавлевому святыню со словами, что она выбрала именно его и отныне будет хранительницей.
Икону мужчина бережно реставрировал, но решили не оставлять. Максим отдал ее в часовню при Национальном университете обороны Украины.
"Она должна защищать военных напрямую, поскольку у нас военно-учебное заведение, то, в первую очередь, наших защитников, а также тех людей, за которых они будут искренне молиться. Часовня будет открыта для всех", — сказал военный капеллан, протоиерей Дмитрий Присяжный .
О своем решении Максим не сожалеет. Единственное, чего бы ему хотелось, – это найти контакты женщины, которая дала ему икону. Ведь Журавлев не успел запомнить даже ее имени. Защитник надеется, что ему удастся найти владелицу иконы.
"Я бы хотел ей пожать и поцеловать руку за такой дар", – добавил Максим.
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