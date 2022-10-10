Все школы Украины временно переходят на дистанционное обучение – Минобразования

Учебные заведения Украины в связи с масштабными атаками россиян в целях безопасности временно переводят на "дистанционку".

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет на фоне массированных обстрелов армией РФ просит администрации городов ввести дистанционную работу в учебных заведениях до конца недели.

Об этом говорится в сообщении главы Минобразования Сергея Шкарлета в Telegram.

"Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столицы. Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наше задание максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение по обучению в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14.10.2022) ", – написал он.

Шкарлет подчеркнул, что безопасность, жизнь и здоровье каждого гражданина – превыше всего. Министр призвал украинцев держаться и соблюдать правила воздушной тревоги.

"Пожалуйста, не пренебрегайте правилами поведения во время сигнала "воздушная тревога", спускайтесь в укрытие. Берегите себя Держимся! Мы – сильные! Мы – Украина!", — подытожил он.

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы.

Также читайте Во Львове снова раздались мощные взрывы: в городе проблемы с электроснабжением

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненные.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в результате ракетных ударов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и в Киеве.

По последней информации, в Киеве раздалась новая серия взрывов. Работает ПВО. В Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

Читайте также: